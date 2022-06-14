Kuruluş Osman 98. Bölüm 2. Fragmanı | "Beni öldürecek pusat daha dövülmedi" (Sezon Finali) - Son Dakika
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Kuruluş Osman 98. Bölüm 2. Fragmanı | "Beni öldürecek pusat daha dövülmedi" (Sezon Finali)

14.06.2022 09:43

Kuruluş Osman 98. Bölüm 2. Fragmanı | Sezon Finali Kuruluş Osman sezon finaliyle Çarşamba 20.00'de atv'de!

Kuruluş Osman 98. Bölüm 2. Fragmanı | Sezon Finali Kuruluş Osman sezon finaliyle Çarşamba 20.00'de atv'de!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

? To Subscribe to YouTube Channel of Kurulus Osman Urdu by atv: https://bit.ly/2PXdPDh Kuruluş Osman Çarşamba 20.00'de atv'de!

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala), Rüzgar Aksoy (Turgut), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Emel Dede (Gonca), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Serdar Kayaokay (Gregor), Oğuzhan Karbi (Nestor), Serhat Parıl (Feodor), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Gizem Kala (Gökçe), Recep Çavdar (Andreas), Rıdvan Uludaşdemir (Diago), Serdar Akülker (Anselmo), Yazmeen Baker, Berk Erçer ( Konur Alp).

#KuruluşOsman #atv #BurakÖzçivit

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Sevmek Zamanı 1. Bölüm Fragmanı | 20 Haziran Pazartesi Sevmek Zamanı 1. Bölüm Fragmanı | 20 Haziran Pazartesi Bir Zamanlar çukurova 141. Bölüm Fragmanı | FİNAL Bir Zamanlar çukurova 141. Bölüm Fragmanı | FİNAL
Kaynak: DailyMotion.com

Burak Özçivit, Mehmet Bozdağ, Youtube, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Kuruluş Osman 98. Bölüm 2. Fragmanı | 'Beni öldürecek pusat daha dövülmedi' (Sezon Finali) - Son Dakika

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