Kuruluş Osman'a 3 flaş oyuncu

Bozdağ Film'in Atv için çektiği Kuruluş Osman dizisi 2 sezon boyunca çarşamba akşamlarına damgasını vurmuştu. Önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan dizinin yeni oyuncularının kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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