Kuruluş Osman dizisi kılıç ve baltaları Zonguldak'ta hazırlanıyor

Özel bir tv kanalında yayınlanacak "Kuruluş Osman" dizisinde yer alacak yeni karakterin balta ve kılıçları Zonguldak'ta hazırlanıyor.



2014 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan ve büyük izleyici kitlesine sahip olan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğinde olan ve Osmanlı Devleti'nin kurulma sürecini anlatacak olan Kuruluş Osman'ın karakterleri için kullanılan balta ve kılıçlar, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren demirci ustası Hakan Yalçın (31) tarafından yapılmaya başlandı.



Üzerinde, Oğuzların Kayı Boyu simgesi bulunan baltanın aynısından talep üzerine yaptığını belirten Alaplı'nın Yedigelli köyünde bulunan demirci ustası Hakan Yalçın, "Dede mesleği olarak yıllardır demirci ustalığı yapıyorum. Atölyemiz köyümüzde olup Alaplı'nın Mollabey köyünde esnaflık yapmaktayım. Son haftalarda, Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'in kullandığı baltaya rağbet çok olunca bende benzerini yapmaya başladım. Bu duyuldukça da özellikle dizinin fanatikleri baltanın benzerini yaptırmaya başladı. Kuruluş Osman dizisinde yer alacak karakterler için yapımcılardan çok sipariş aldım. Yaptığım balta dizidekinin tıpa tıp aynısıdır. Üzerinde, Kayı Boyunun simgesi mevcuttur. Siparişler geldikçe de yapıyoruz. Şu anda kılıç üretimi canlandı" dedi. - ZONGULDAK