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Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda - Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda

02.07.2021 14:25

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kartal Tibet'in vefatının ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajı yayınlamayı sürdürüyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla "Bende yerin çok ayrı Kartal Baba" ifadeleriyle Kartal Tibet'e veda etti.

Yeşilçam'da canlandırdığı efsane karakter Tarkan ile gönlümüze taht kuran usta oyuncu Kartal Tibet'in ölümü sinema dünyasını yasa boğdu. Rol aldığı dizilerin yönetmenliğini yapan Kartal Tibet için, ünlü oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya hesabından ustası için duygusal bir mesaj yayınladı.

"BENDE YERİN ÇOK AYRI KARTAL BABA"

Tibet'le birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Özçivit, "Zoraki koca ilk işim değil ama İlk göz ağrımdı. Tam 14 sene oluyor… Senden o kadar çok şey öğrendim ki, seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba" yazarak üzüntüsünü dile getirdi.

Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a acıklı veda
Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a acıklı veda
Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a acıklı veda
Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda

Burak Özçivit, Yeşilçam, Tarkan, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda - Son Dakika Magazin


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