Kuruluş Osman sezon finali fragmanı yayınlandı - Prenses Sofia ölecek mi?

Kuruluş Osman dizisinin sezon finali fragmanı çarpıcı gelişmelerin sinyalini verdi. Kuruluş Osman sezon finalinde Osman Gazi ata toprakları için mücadele ediyor ve bir kez daha Sofia'nın karşısını çıkıyor. Babasının emanetine sahip çıkan Osman Gazi'nin Sofia'yı öldürüp öldürmeyeceği sezon finalinde belli olacak.



