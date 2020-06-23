Kuruluş Osman sezon finali fragmanı yayınlandı - Prenses Sofia ölecek mi? - Son Dakika

Kuruluş Osman sezon finali fragmanı yayınlandı - Prenses Sofia ölecek mi?

Kuruluş Osman dizisinin sezon finali fragmanı çarpıcı gelişmelerin sinyalini verdi.

Kuruluş Osman dizisinin sezon finali fragmanı çarpıcı gelişmelerin sinyalini verdi. Kuruluş Osman sezon finalinde Osman Gazi ata toprakları için mücadele ediyor ve bir kez daha Sofia'nın karşısını çıkıyor. Babasının emanetine sahip çıkan Osman Gazi'nin Sofia'yı öldürüp öldürmeyeceği sezon finalinde belli olacak.


Osman Gazi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:57 

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman sezon finali fragmanı yayınlandı - Prenses Sofia ölecek mi? - Son Dakika Magazin
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