Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı - Son Dakika
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Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı

20.05.2022 14:30
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün projesi kapsamında, 81 ilden yaklaşık 800 öğrencinin katıldığı 'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi', Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün projesi kapsamında, 81 ilden yaklaşık 800 öğrencinin katıldığı 'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi', Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, gençlerin tarihi miraslarla buluşması ve kardeşlik duygularının artırılması amacıyla 'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' adı altında proje başlattı. Türkiye'nin her şehrinden yaklaşık 800 kişinin yer aldığı proje kapsamında öğrenciler ilk durakları Osmanlı Devleti'nin doğduğu topraklar olan Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana'nın türbesine geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu Eğitim Daire Başkanı Mutlu Doğan, öğrencilerin Kütahya'nın Domaniç ile Bilecik'in Söğüt ilçesinin ardından Bursa ve Çanakkale'de geziye devam edeceğini söyledi. Gençlerin tarihi mirasa sahip çıkması gerektiğini belirten Doğan, "Tarihi mirasa sahip çıkmanızı istiyoruz. Sizler yurtlarınızda aktif olarak görev yapan gençlerimizsiniz. Şu anda dünya üzerinde yeni bir kuruluşun sancısı yaşanıyor ve bu sancıyı aşacak gençler sizlersiniz. Bir günde bin yılı görüp bunları yeni nesillere taşıyacak olan sizlersiniz" dedi.Domaniç'e gelen öğrenciler, Hayme Ana Türbesi'nin yanı sıra tarihi mekanları gezip bilgi aldı. Etkinlik, Mehter Takımı gösteriyle tamamlandı.


Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç'ten başladı
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'Kuruluş'tan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' Domaniç'ten başladı 'Kuruluş'tan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' Domaniç'ten başladı
Kaynak: DHA

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