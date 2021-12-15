"Kuruluşun toprağı" Bilecik'in uluslararası öğrenci sayısı Türk dizileriyle artıyor - Son Dakika

Türk dizilerinin dünya çapında geniş izleyici kitlelerine ulaşmasıyla Osmanlı'nın "kuruluş toprağı" Bilecik'e ilginin artması ve üniversitenin sahip olduğu imkanlar sayesinde kentteki uluslararası öğrenci sayısı, son iki yılda üç katını geçti.

Özellikte TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisiyle dikkati çeken, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik, Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerin merak ettiği şehirler arasında ön sıralarda geliyor.

İki yıl önce 26 ülkeden 418 öğrencisi bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), şu an 52 ülkeden 1360 uluslararası öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunuyor. Üniversiteyi tercih eden uluslararası öğrenciler, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi de alıyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AA muhabirine, "Erasmus", "Farabi" ve "Mevlana" gibi değişim programlarıyla kente gelen öğrencilerin hem eğitim aldığını hem de farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Verdikleri diplomanın, dünyanın çeşitli yerlerinde geçerli sayılması, Türkçe öğretmeleri, İngilizce kursları düzenlemelerinin de birer etken olduğunu belirten Beydemir, Bilecik'i, konumu ve coğrafyasıyla butik ve güvenli bir şehir olarak nitelendirdi.

Kentin tarihi özelliklerine dikkati çeken Beydemir, "Tabir yerindeyse 'bir çağın başladığı şehir' diyebiliriz Bilecik'e. Osmanlı burada kurulmuş. Ülke televizyonlarımızın hazırlayıp bizlere sundukları dizilerle Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan hatta Afrika'dan ciddi anlamda Türkiye'ye yöneliş olduğunu görüyoruz. Bu dizilerimizin merkezine bakıldığında Bilecik'tir. Bilecik'i ciddi anlamda merak ettiklerini biliyoruz. Bu durum, dizilerin aslında bize katkısıdır." diye konuştu.

2021-2022 akademik yılında 7 bin başvuru

Rektör Beydemir, Bilecik'in İstanbul ve Ankara'ya ikişer saat, Bursa ile Eskişehir'e 40'ar dakika uzaklıkta olması ve hızlı trenle ulaşım imkanı bulunmasının da uluslararası öğrencilerin tercihlerinde önemli etken olduğuna işaret etti.

Kentte sosyal alanların yavaş yavaş geliştiğini, üniversitedeki akademik ve sosyal alanların iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını dile getiren Beydemir, şu bilgileri paylaştı:

"2021-2022 yılı içinde 7 bin müracaatın olduğunu görüyoruz. Lisans düzeyinde 1200 civarında uluslararası öğrencimiz öğrenim görüyor. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde belli sayıda öğrencimiz var. Meslek yüksekokulumuzda okuyan öğrencilerimiz var. Toplamda 1360 civarında uluslararası öğrencimiz üniversitemizde bulunuyor. İki yıl önce 26 ülkeden öğrenci alırken şu anda 52 ülkeye ulaşarak ülke sayısı yüzde 100 arttı. Öğrenci çeşitliliğimizi artırıyoruz. Çeşitliliğin artması, hem kültürel hem de sosyal açıdan bizim için önemli. Biz, uluslararası öğrencilerimizi 'fahri elçilerimiz' olarak değerlendiriyoruz. Elimizden gelse dünyanın tüm ülkelerinden tek bile olsa öğrenci almak isteriz. Bunu, hem ülkemizin hem Bilecik'in hem de üniversitemizin tanıtımı açısından da önemli görüyoruz."

Beydemir, üniversitelerini tercih eden her uluslararası öğrencinin okula ve şehre aidiyetlerinin artması için kampüste onların ülkelerine ait bayrakları dikmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

"Boş zamanlarımda Türk dizilerini izliyorum"

TÖMER'de Türkçe eğitimi de alan öğrencilerden Mısırlı Abdelmalek Helal Abdelmalek Dakrouny da bu üniversiteyi tercih etmeden önce iyi bir araştırma yaparak karar verdiğini belirtti.

Şehrin küçük olmasının kendisini rahat ettirdiğini anlatan Dakrouny, "Ben küçük şehirleri seviyorum. BŞEÜ bir yıl sonra çok daha iyi olacak. Bunun için tercih ettim. Boş zamanlarımda Türk dizilerini izliyorum. Diriliş Ertuğrul dizisini izledim, çok beğendim. Bilecik'in tarihi çok iyi. Ben çok beğendim." ifadelerini kullandı.

Sudanlı Elamin Ahmed Abdelrahman ise üniversiteyi çok güzel bulduğunu kaydederek, "Diriliş Ertuğrul ve Söz dizilerini izledim. Türkiye'yi merak ettim." dedi.