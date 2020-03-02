Kuruluşun topraklarında eller semaya Mehmetçik için açıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuruluşun topraklarında eller semaya Mehmetçik için açıldı - Son Dakika

Kuruluşun topraklarında eller semaya Mehmetçik için açıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Kuruluşun topraklarında eller semaya Mehmetçik için açıldı, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için Fetih Suresi okunarak dua edildi.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'nın Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü Hayme Ana (Devlet Ana) türbesi önünde Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için Fetih Suresi okundu. Kuruluşun ve Doğuşun toprakları Domaniç'te gerçekleştirilen programda eller semaya Mehmetçik için açıldı.


Yüzlerce kişinin katıldığı programda İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, "Devlet olmanın, Millet olmanın, birlik olmanın temellerinin atıldığı Kuruluş ve Doğuşun toprağı, Devlet Ana'nın gölgesinde bugün yine devletimizin, milletimizin, ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek amacıyla hep birlikte burada dua ettik. Kuran-ı Kerim okuduk. Bir kez daha şehitlerimize rahmet diledik. Ailelerine sabır diledik. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diledik. Şu anda içeride ve dışarıda tüm terör örgütleri ile mücadele eden muzaffer olması için dua ettiğimiz ordumuza, birlik ve beraberlik içerisinde Domaniç olarak yanında olduğumuzu gösterdik" dedi. - KÜTAHYA

Domaniç, Kütahya, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:16 Kaynak: İHA
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