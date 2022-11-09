Ünlü şirketin 10 Kasım paylaşımı izleyenlerin tüylerini diken diken etti - Son Dakika
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Ünlü şirketin 10 Kasım paylaşımı izleyenlerin tüylerini diken diken etti

09.11.2022 22:01

Kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasının bulunduğu Şişecam, 10 Kasım'a özel bir video hazırladı. İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger'in 4028 çekiç darbesiyle yarattığı "Paramparça" isimli Atatürk portresi tüyleri diken diken ederken, Berger'in videonun sonunda ceketini ilikleyip saygı duruşuna geçmesi dikkat çekti.

Türkiye'nin en köklü şirketleri arasında yer alan 87 yıllık Şişecam, Mustafa Kemal Atatürk'e özel 10 Kasım videosu hazırladı.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇI YER ALDI

Camı çekiç darbeleriyle kırarak yarattığı portrelerle tanınan İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger Şişecam için de benzer çalışma gerçekleştirdi.

4028 ÇEKİÇ DARBESİYLE OLUŞTURDU

Berger, 4028 çekiç darbesiyle Atatürk portresi yaptı. "Paramparça" isimli çalışmanın sonunda Berger, Atatürk'ün karşısında ceketinin düğmelerini ilikleyip saygı duruşuna geçti. İzleyenlerin tüylerini diken diken eden video sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

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10 Kasım, Güncel, Son Dakika

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