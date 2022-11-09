Türkiye'nin en köklü şirketleri arasında yer alan 87 yıllık Şişecam, Mustafa Kemal Atatürk'e özel 10 Kasım videosu hazırladı.
Camı çekiç darbeleriyle kırarak yarattığı portrelerle tanınan İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger Şişecam için de benzer çalışma gerçekleştirdi.
Berger, 4028 çekiç darbesiyle Atatürk portresi yaptı. "Paramparça" isimli çalışmanın sonunda Berger, Atatürk'ün karşısında ceketinin düğmelerini ilikleyip saygı duruşuna geçti. İzleyenlerin tüylerini diken diken eden video sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
Son Dakika › Güncel › Ünlü şirketin 10 Kasım paylaşımı izleyenlerin tüylerini diken diken etti - Son Dakika