Kuruluşunun 20'nci yılına özel 20 yıldız üründe indirim yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuruluşunun 20'nci yılına özel 20 yıldız üründe indirim yaptı - Son Dakika

Kuruluşunun 20'nci yılına özel 20 yıldız üründe indirim yaptı

6 saat önce

2000 yılında kurulan teknoloji perakendecisi Teknosa, 20'nci yaşının ilk özel kampanyasını 24-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceğini duyurdu.

Kuruluşunun 20'nci yılına özel 20 yıldız üründe indirim yaptı, System.String[]

2000 yılında kurulan teknoloji perakendecisi Teknosa, 20'nci yaşının ilk özel kampanyasını 24-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceğini duyurdu. Şirket, 20'nci yılına özel 20 yıldız üründe indirim yaptığını açıkladı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 20'nci yaşını tüketicilerle kutlamak için özel bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Teknosa'nın 20'nci yılına özel ilk kampanyasında televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerine 20 yıldız teknoloji ürününde indirimler yapıldığı açıklandı. 24-28 Ocak tarihleri arasında geçerli 20'nci yıl kampanyasının, tüm Teknosa mağazalarında ve şirketin online mağazalarında tüketicilerle buluşacağı belirtildi.

ŞİRKETTEN YAPILAN İNDİRİM AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"20'nci yıl kampanyası kapsamında TV, notebook, tablet ve akıllı telefonlarda yüzde 25'e varan indirim sunan Teknosa'da, Xiaomi Note 8 4-64Gb 500 TL'lik indirimle 1,699 TL'den satılıyor. Huawei P30 Lite 128Gb'a yanında 399 TL değerindeki Braun MGK5060 Erkek bakım kiti ya da Braun series 5/5780 epilatör hediyesiyle 2.899 TL'den sahip olunabiliyor.

Televizyonunu son teknolojilerle yenilemek isteyenler için 20. yıl kampanyasında, Philips 4K UHD Led Smart TV 3.099 TL yerine 2.699 TL, Samsung 4K QLED TV 6.499 TL yerine 5.999 TL, Grundig 4K UHD Smart TV ise 600 TL'lik kaçırılmayacak indirimle 2.999 TL'ye satışa sunuluyor. 7'den 70'e herkese hitap eden Apple iPad, yüzde 25 oranında indirimle 3.349 TL yerine 2.499 TL'ye tüketicilerle buluşurken, yanında teknoloji destek paketi ve Preo tablet korumaya sadece 59,90 TL'ye sahip olunabilecek.Teknosa'da ev yaşamını iyileştiren ev aletlerinde birçok farklı indirim fırsatı da müşterileri bekliyor. Kampanya kapsamında, Philips Power Pro Compact elektrikli süpürge yüzde 40'a varan indirimle 549 TL'den, Tefal Maestro Plus Buharlı ütü ise 199 TL'den satışa sunuluyor.

Özel indirimlerle birlikte Axess Mobil'e özel tüm Teknosa mağazaları ve online mağazada 24-27 Ocak tarihleri arasında tek seferde yapılan ilk 1.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişe 100 TL chip para fırsatı tüketicileri bekliyor. Teknosa'dan online alışveriş yapan müşteriler de kredili ödeme platformu ING Alışverişçi'den tek tıkla yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi alma imkanına sahip oluyor"


Teknosa, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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