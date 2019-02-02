Kuruluşunun 50. Yıl Dönümünde Mhp" Paneli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bugün bir partinin Atatürk'ün veya arkadaşlarının devamı olduğunu iddia etmesi şeklen doğrudur ancak o kuşağın fikrinin takipçisi MHP ve onun mensuplarıdır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bugün bir partinin Atatürk'ün veya arkadaşlarının devamı olduğunu iddia etmesi şeklen doğrudur ancak o kuşağın fikrinin takipçisi MHP ve onun mensuplarıdır." dedi.



Yalçın, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından bir otelde düzenlenen "Kuruluşunun 50. Yıl Dönümünde Milliyetçi Hareket Partisi" konulu panelde yaptığı konuşmada, 50 yılın Türk siyasi hayatında küçük, az ve dar bir dönem olmadığını vurguladı. Yalçın MHP'nin, neredeyse Cumhuriyet'in yarı yılında Türk siyasetinde müessir olmuş, hemen her dönemde millet ve halk adına doğru işler yapmayı kendine şiar edinmiş, "önce ülkem" düsturunu benimsemiş bir hareket olduğunu söyledi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Partimiz 50 yaşında, siyasetimiz 71 yaşında ancak davamız yani fikriyatımız Türklükle eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır." ifadesini anımsatan Yalçın, bunu "doğru bir tespit" olarak niteledi.



Yalçın, 71'e yapılan atfın, 1948 yılında Millet Partisinin kuruluşuna dayandığını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Merhum Alparslan Türkeş ve dava arkadaşları esasında milli mücadele kuşağının halefleridir. Hemen ondan sonra gelirler. Mareşal Fevzi Çakmak ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen sağında yer almış, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşüyle hiçbir dönemde Atatürk'ü yalnız bırakmamış çok önemli bir isimdir. Bu ismin üzerinden MHP'nin illiyetini milli mücadele kuşağıyla kurmak hamasi olmasa gerek, maksadı aşıyor olmasa gerek diye düşünüyorum çünkü sadece şahıslar üzerinden değil, fikriyatı üzerinden de gittiğinizde, Atatürk ve arkadaşlarının 'dava' dedikleri hadise ile bugün MHP'nin 'dava' dediği arasında hiçbir fark yoktur. Hatta 1969'da Alparslan Türkeş ve arkadaşları hareket tabirini parti ismi olarak düşünürken, tartışırken bile atfı milli mücadeleye yaptılar, Hareket-i Milliye'ye yaptılar. Ondan esinlendiler. Bu nedenle bugün bir partinin Atatürk'ün veya arkadaşlarının devamı olduğunu iddia etmesi şeklen doğrudur ancak o kuşağın fikrinin takipçisi MHP ve onun mensuplarıdır."



"Sapanlar şu anda aramızda olmayanlardır"



Yalçın, bu hareketin kurulduğu tarihten bu yana saldırılar altında olduğunu ifade ederek, "Bu güzelim hareketi bugün de koruyan sayın Devlet Bahçeli'dir. Milliyetçi-ülkücü hareketin fikri ekseninde hiçbir dönemde sapma olmamıştır. Sapanlar şu anda aramızda olmayanlardır. Milliyetçi-ülkücü harekette pişmanlık olmaz çünkü ülkücü pişman olunacak bir şey yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu da siyasetinin merkezine hep devletin bekası, milletin refahını koyan MHP'nin, bu anlayışla ülkenin istikrarına ve demokrasinin gelişip kurumsallaşmasına önemli katkılar sağladığını söyledi.



Aksu, MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte önemli bir rol üstlendiğini, hem sistemin inşası hem de sağlıklı bir zeminde yerleşmesi için gayret gösterdiğini kaydetti.

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