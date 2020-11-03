Kurum: "11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var."
03.11.2020 10:31
Kurum: "11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var."
Kurum: "11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var."
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- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Kurum: '11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var.' - Son Dakika
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