Kurum: "11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var."

Kurum: "11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var."

Kurum: "11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var."

112 Acil, Politika, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Kurum: '11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var.' - Son Dakika

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