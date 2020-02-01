Kurum: "1400 adet planlanmış olan sosyal konutların sayısını artıracağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: '1400 adet planlanmış olan sosyal konutların sayısını artıracağız' - Son Dakika

Kurum: "1400 adet planlanmış olan sosyal konutların sayısını artıracağız"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Maden ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Maden ilçesinde açıklamalarda bulundu. (1)

Kurum: 1400 adet planlanmış olan sosyal konutların sayısını artıracağız

Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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