Kurum: "2023 Yılına Geldiğimizde Şehirlerimizin Hepsi Yurt Dışındaki Metropol Şehirlerle Yarışır...
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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıkladı.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıkladı.(6)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:40 Kaynak: AA
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