Son Dakika Haberleri: Kurum: "2023 Yılına Kadar 250 Bin Sosyal Konut Hedefimiz Var"

Kurum: "2023 Yılına Kadar 250 Bin Sosyal Konut Hedefimiz Var"

1 saat önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ARDAHAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ardahan Valiliğinde açıklamalarda bulundu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ARDAHAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ardahan Valiliğinde açıklamalarda bulundu. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:28 Kaynak: AA

Ardahan, Murat Kurum, Güncel
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