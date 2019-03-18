Kurum: "2023 Yılına Kadar 250 Bin Sosyal Konut Hedefimiz Var"
1 saat önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ARDAHAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ardahan Valiliğinde açıklamalarda bulundu.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ARDAHAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ardahan Valiliğinde açıklamalarda bulundu. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:28 Kaynak: AA
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