Kurum: "28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildi"
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildiğini ve bunların 9'unun açıldığını belirterek, 32 ilde 51 millet bahçesine ilişkin proje çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:51 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
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genelinde 28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildiğini ve bunların 9'unun açıldığını belirterek, 32 ilde 51 millet bahçesine ilişkin proje çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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