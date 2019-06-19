Son Dakika Haberleri: Kurum: "28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildi"
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Kurum: "28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildi"

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildiğini ve bunların 9'unun açıldığını belirterek, 32 ilde 51 millet bahçesine ilişkin proje çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildiğini ve bunların 9'unun açıldığını belirterek, 32 ilde 51 millet bahçesine ilişkin proje çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Kurum: 28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildi
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:51 Kaynak: AA
Türkiye, Murat Kurum, Güncel
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