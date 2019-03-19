Kurum, 391 Milyon Metrekare Tarım Arazisinin Çiftçiye Kiralandığını, En Çok Kiralamanın Adana,...

Kurum, 391 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçiye kiralandığını, en çok kiralamanın Adana, Hatay, Konya, İzmir ve Muğla'da yapıldığını söyledi.

Kurum, 391 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçiye kiralandığını, en çok kiralamanın Adana, Hatay, Konya, İzmir ve Muğla'da yapıldığını söyledi.

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