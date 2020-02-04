Kurum: "4600 tane binamız Elazığ genelinde yıkılacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: '4600 tane binamız Elazığ genelinde yıkılacak' - Son Dakika

Kurum: "4600 tane binamız Elazığ genelinde yıkılacak"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması Görevlinin açıklama yapması Bakan Kurum'un incelemerde bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki çalışmaları inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması

Görevlinin açıklama yapması

Bakan Kurum'un incelemerde bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki çalışmaları inceledi.

Kurum: 4600 tane binamız Elazığ genelinde yıkılacak

Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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