Kurum: "4600 tane binamız Elazığ genelinde yıkılacak" - Son Dakika
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Kurum: "4600 tane binamız Elazığ genelinde yıkılacak"
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması Görevlinin açıklama yapması Bakan Kurum'un incelemerde bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki çalışmaları inceledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması
Görevlinin açıklama yapması
Bakan Kurum'un incelemerde bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki çalışmaları inceledi.
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4.02.2020 22:44:14. #1.13#
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