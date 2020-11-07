Kurum: "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz."
07.11.2020 11:29
Kurum: "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz.
Kurum: "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz."
Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Kurum: '5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz.' - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu