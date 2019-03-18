Kurum: "70 Bin Metrekarelik Millet Bahçesini Ardahan'ımıza Kazandırıyoruz"
50 dakika önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilik defterini imzalaması Hediye takdimi Görüşmeden görüntüler Bakan Murat Kurum'un açıklaması ARDAHAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ardahan Valiliğinde açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:50 Kaynak: AA
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