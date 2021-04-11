Kurum: "(Açelya Apartmanı) Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz" - Son Dakika

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un binanın olduğu yere gelmesi

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olay yerinde açıklamalarda bulundu. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz."