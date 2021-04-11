Yıkımına başlanan binadan görüntüler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un binanın olduğu yere gelmesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yıkım çalışmalarını takip etmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olay yerinde açıklamalarda bulundu. (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kurum: '(Açelya Apartmanı) Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz' - Son Dakika