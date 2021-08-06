Kurum: "Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı" - Son Dakika

AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.
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Bakan Kurum: "Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yıkılma riski olan binaların yıkım çalışmasını başlattık. 503 binanın yıkımı tamamlandı"
Bakan Kurum: "7 ilimizde, toplamda bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla'daki çalışmalar da 2-3 güne tamamlanacaktır"
Kaynak: AA
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