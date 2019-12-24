Kurum: "Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla... - Son Dakika

Kurum: "Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla...

6 saat önce

Kurum: "Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağı'nı oluşturuyoruz.

Kurum:

Kurum: "Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağı'nı oluşturuyoruz."

Ulusal Akıllı Şehirler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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