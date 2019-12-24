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Kurum: "Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla...
6 saat önce
Kurum: "Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağı'nı oluşturuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:08 Kaynak: AA
Kurum: "Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağı'nı oluşturuyoruz."
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