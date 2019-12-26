Kurum: "(Adana'daki sağanak) Olay yaşanır yaşanmaz Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturduk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: '(Adana'daki sağanak) Olay yaşanır yaşanmaz Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturduk' - Son Dakika

Kurum: "(Adana'daki sağanak) Olay yaşanır yaşanmaz Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturduk"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ADANA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'daki sel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ADANA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'daki sel ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Adana'daki sağanak) Olay yaşanır yaşanmaz Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturduk. Kriz merkeziyle, ilgili bakanlıklarımızın tüm birimleriyle, belediyelerimizin tüm birimleriyle bu kriz merkezinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için hızlı şekilde seferber olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Adana'daki sağanak) İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık."

Kurum: (Adana'daki sağanak) Olay yaşanır yaşanmaz Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturduk

Murat Kurum, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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