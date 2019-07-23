Son Dakika Haberleri: Kurum: "Afet bölgesi ilan edilsin edilmesin, buradaki enkaz devletimiz tarafından en kısa sürede...
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Kurum: "Afet bölgesi ilan edilsin edilmesin, buradaki enkaz devletimiz tarafından en kısa sürede...

29 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları DÜZCE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Afet bölgesine ilişkin talep valiliğimiz kanalıyla gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları DÜZCE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Afet bölgesine ilişkin talep valiliğimiz kanalıyla gönderildi. Afet İşleri Başkanlığımız bu süreci çalışıyorlar. Afet bölgesi ilan edilsin edilmesin, buradaki enkaz devletimiz tarafından en kısa sürede kaldırılacak."
Kurum: Afet bölgesi ilan edilsin edilmesin, buradaki enkaz devletimiz tarafından en kısa sürede...
Murat Kurum, su baskını, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:41 Kaynak: AA
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