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Kurum: "Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan çok daha iyi seviyelere çekmektir"
17 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salondan ayrılması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:13 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salondan ayrılması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. (3)
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