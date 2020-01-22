Kurum: "Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan çok daha iyi seviyelere çekmektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan çok daha iyi seviyelere çekmektir' - Son Dakika

Kurum: "Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan çok daha iyi seviyelere çekmektir"

17 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salondan ayrılması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salondan ayrılması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. (3)

Kurum: Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan çok daha iyi seviyelere çekmektir

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti
Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu Son dakika: Kar yağışı için tarih verildi! İBB'den don ve buzlanma uyarısı Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 17:31:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurum: "Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan çok daha iyi seviyelere çekmektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]