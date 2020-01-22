Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salondan ayrılması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'un açıklamaları

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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