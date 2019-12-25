Kurum amirleri genç çiftin nikah şahitliğini yaptı - Son Dakika
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Kurum amirleri genç çiftin nikah şahitliğini yaptı

6 saat önce

Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Emniyet Amiri Emre Kayhan ve Görentaş İlkokulu Müdür Yardımcısı Sultan Didem, komiser Onur Selçuk ve öğretmen Tuğba Nur Cömert'in nikah şahitliğini yaptı.

Kurum amirleri genç çiftin nikah şahitliğini yaptı, System.String[]

Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Emniyet Amiri Emre Kayhan ve Görentaş İlkokulu Müdür Yardımcısı Sultan Didem, komiser Onur Selçuk ve öğretmen Tuğba Nur Cömert'in nikah şahitliğini yaptı.

Çatak Belediyesi Konferans Salonu'ndaki törende, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, Cömert ve Selçuk'un nikahını kıydı.

Yalçın, genç çifte evlilik cüzdanını vererek, ömür boyu mutluluklar dileğinde bulundu.

Ardından Selçuk ve Cömert çifti, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Genç çiftin tebrikleri kabul etmesiyle sona eren nikah törenine, ilçede görev yapan hakim ve savcılar, kurum amirleri, polisler ve öğretmenler katıldı.

Selçuk, Çatak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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