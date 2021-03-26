Kurum amirleri vatandaşın ayağına gitti - Son Dakika

Samsun Bafra İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Sürmeli Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ertürkmen, her hafta olduğu gibi, bu hafta da, kurum amirleri ile birlikte, vatandaşla buluşma kapsamında Sürmeli Mahallesi'nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunarak, Mahalle Muhtarı Mustafa Deniz'den mahallenin ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ertürkmen, Sürmeli Ortaokulunu ziyaret etti. Eğitime açık sınıfları gezerek, öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Onlara başarılar diledi. Ardından öğretmenlerle toplantı salonunda sohbet eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen, onların hal hatırlarını sorarak, Okul Müdürü Zeki Dursun'dan okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. - SAMSUN