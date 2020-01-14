Kurum amirlerinden çocuklara masal ziyafeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum amirlerinden çocuklara masal ziyafeti - Son Dakika

Kurum amirlerinden çocuklara masal ziyafeti

6 saat önce

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde kurum amirleri, makamlarında kabul ettikleri anasınıfı öğrencilerine masal okudu.

Kurum amirlerinden çocuklara masal ziyafeti, System.String[]
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde kurum amirleri, makamlarında kabul ettikleri anasınıfı öğrencilerine masal okudu.

Savaştepe Cumhuriyet İlkokulu Okul Öncesi öğretmeni Işılay Bostan Yağan, öğrencileriyle birlikte kurum yöneticilerinin mesleklerini tanımak ve sorumluluk alanları hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ve Savaştepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Başaran'ı makamında ziyaret etti.

'Makamdan Masala' e-twinning projesi kapsamında, makam odasında anasınıfı öğrencilerini ilk olarak Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce ağırladı. Kaymakam Yüce, minik öğrencilere masal okuduktan sonra boyama kitabı hediye etti. Öğretmen Işılay Bostan Yağan ve beraberindeki öğrenciler daha sonra Savaştepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Başaran'ı makamında ziyaret etti. Kendisi de öğretmen olan Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, makamında ziyaret eden öğrencilere büyük ilgi gösterdi.

Masalların toplumların kültür birikimleri olduğunu ifade eden Şimşek, 'Makamdan Masala' adlı projenin çok faydalı bir proje olduğunu belirterek, öğretmen Işılay Bostan Yağan ve öğrencilerini tek tek tebrik etti.


- Balıkesir
Balıkesir, Savaştepe, Yağan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:34 Kaynak: DHA
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