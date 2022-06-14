Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. (1)
Son Dakika › Güncel › Kurum: '(Ankara'da sel felaketi) 3 yıkık bina, 76 az hasarlı olmak üzere 27 de ağır hasarlı binamız tespit edildi' - Son Dakika