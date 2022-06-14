Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. (1)

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurum: '(Ankara'da sel felaketi) 3 yıkık bina, 76 az hasarlı olmak üzere 27 de ağır hasarlı binamız tespit edildi' - Son Dakika

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