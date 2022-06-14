Kurum: "(Ankara'da sel felaketi) 3 yıkık bina, 76 az hasarlı olmak üzere 27 de ağır hasarlı binamız tespit edildi" - Son Dakika
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Kurum: "(Ankara'da sel felaketi) 3 yıkık bina, 76 az hasarlı olmak üzere 27 de ağır hasarlı binamız tespit edildi"

14.06.2022 12:43

Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak...

Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. (1)

Kurum: (Ankara'da sel felaketi) 3 yıkık bina, 76 az hasarlı olmak üzere 27 de ağır hasarlı binamız tespit edildi
Kurum: (Ankara'da sel felaketi) 3 yıkık bina, 76 az hasarlı olmak üzere 27 de ağır hasarlı binamız tespit edildi
Kurum: (Ankara'da sel felaketi) 3 yıkık bina, 76 az hasarlı olmak üzere 27 de ağır hasarlı binamız tespit edildi
Kurum: (Ankara'da sel felaketi) 3 yıkık bina, 76 az hasarlı olmak üzere 27 de ağır hasarlı binamız tespit edildi

YORUMLAR
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Bakan Kurum, selden etkilenen Haymana'da incelemelerde bulundu Bakan Kurum, selden etkilenen Haymana'da incelemelerde bulundu Bakan Kurum, Ankara'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Bakan Kurum, Ankara'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurum: '(Ankara'da sel felaketi) 3 yıkık bina, 76 az hasarlı olmak üzere 27 de ağır hasarlı binamız tespit edildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurum: "(Ankara'da sel felaketi) 3 yıkık bina, 76 az hasarlı olmak üzere 27 de ağır hasarlı binamız tespit edildi" - Son Dakika
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