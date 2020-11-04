Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - Son Dakika

Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
04.11.2020 10:47
Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı.
Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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