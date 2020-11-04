Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı.

Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Politika, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Kurum: 'Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım

ABD'de seçim yarışı kıran kırana devam ederken anket şirketleri bir kez daha çuvalladı

Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor

Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz

Uzman isim Marmara'yı uyardı: Olası bir depremde, tsunami dalgaları 200 metre içeri girebilir

Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı

Uyuşturucu kullandığı için ayrıldığı eski sevgilisinin dükkanını basıp ölümle tehdit etti

Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti