Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış olacağız"
13 dakika önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:17 Kaynak: AA
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un açıklaması TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz
'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış ve bu ay sonu veya önümüzdeki ayın ilk haftası açıklamış olacağız, diğer taraftan da Trabzon
, Rize
, Ordu
, Giresun
ilimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içinde tamamlayacağız. İnşallah bu 4 ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına taşıma sürecine ve yeni inşaatların yapım sürecine bu yıl içinde başlamak istiyoruz."
Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi!
Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!
Gençler, Yıldırım için pedal çevirdi: Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir
Son Dakika! Okula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı