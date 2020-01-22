Kurum: "Bağlar Belediyemizde önemli bir kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Bağlar Belediyemizde önemli bir kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz' - Son Dakika

Kurum: "Bağlar Belediyemizde önemli bir kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. (2)

Kurum: Bağlar Belediyemizde önemli bir kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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