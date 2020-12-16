Kurum bahçesini ağaçlarla donattılar - Son Dakika

Kurum bahçesini ağaçlarla donattılar

16.12.2020 15:55
Kurum bahçesini ağaçlarla donattılar, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bilecik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi geleceğe nefes olmak için ağaçlarla yeşillendirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bilecik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi geleceğe nefes olmak için ağaçlarla yeşillendirildi.

Kuruluşun girişimleri ile Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde yapılacak yeni hastane alanında bulunan iğne yapraklı ağaçlar özel ağaç söküm ve dikim makinesi ile ağaçlara zarar verilmeden sökülerek sitenin bahçesine taşındı ve ağaçlara zarar verilmeden dikimleri yapıldı. Kurumda kalan çocukların ağaç dikimi sırasında heyecanı ve ağaçları sahiplenmesi mutlulukla karşılandı.

Yediler Mahallesinde yer alan hizmet binası hizmet dönüşümü kapsamında eski yurt binası yerine çocuk evi modeli ile yapılan ve 2017 yılında yapımı tamamlanan Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi devlet koruması altındaki 7-18 yaş çocuklara hizmet veriyor. - BİLECİK

Kurum bahçesini ağaçlarla donattılar
Kurum bahçesini ağaçlarla donattılar
Kurum bahçesini ağaçlarla donattılar
Kurum bahçesini ağaçlarla donattılar
Kurum bahçesini ağaçlarla donattılar
Kurum bahçesini ağaçlarla donattılar
Kurum bahçesini ağaçlarla donattılar

Geleceğe Nefes, Bozüyük, Bilecik, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kurum bahçesini ağaçlarla donattılar - Son Dakika


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