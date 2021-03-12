Kurum: Bakanlığımızın yapacağı projelere genç istihdam şartı getiriyoruz - Son Dakika

Kurum: Bakanlığımızın yapacağı projelere genç istihdam şartı getiriyoruz

12.03.2021 19:09
Kurum: Bakanlığımızın yapacağı projelere genç istihdam şartı getiriyoruz, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımızın bundan sonra yapacağı projelere genç istihdam şartı getiriyoruz.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımızın bundan sonra yapacağı projelere genç istihdam şartı getiriyoruz. Buna ilişkin bir genelgeyi de önümüzdeki hafta yayımlayıp; belediyelerimizin, gayrimenkul sektörümüzün bu anlamda şartnamelerde zorunlu hale getirmesini isteyeceğimiz bir düzenlemeyi de yapıyor olacağız" dedi.

Bakan Kurum, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümü tarafından düzenlenen 'Gayrimenkul Sektör Seminerleri' programına katıldı. Programa Bakan Kurum'un yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ve öğrenciler katıldı. Programda Elazığ depremini yaşayan vatandaşları konu alan video gösterildi. Bakan Kurum, depremzedelerin anlattıklarını izlerken duygulandı. Kurum, programda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin bundan sonraki süreçte en önemli gündem maddelerinden biri olacağına dikkat çekerek, gayrimenkul sektörünün ve şehirlerin en önemli sorunlarından biri olacağını söyledi.

'İKLİM KANUNU HAZIRLAYACAĞIZ'1 ayda yağacak yağışların 1 saatte şehre düştüğünü ve şehirdeki altyapı yetersizliğini gördüklerini anlatan Bakan Kurum, "Kırsal kesimdeki altyapıda yapacağımız yolların bilhassa Karadeniz'de dağlardan akan suların deşarjının yapılacağı, o deşarjla birlikte yola zarar vermeyecek altyapının yapılması çok önemli. Yapacağımız her projede atacağımız her adımda iklim değişikliğini, etkilerini düşünmek zorundayız. Buna göre hareket ediyoruz, eylem planlarımızı bu çerçevede yayımladık. Bir iklim kanunu hazırlayacağız. Öğrencilerimiz, hocalarımız, bütün sivil toplum örgütlerimizin içinde olduğu, onların görüşlerinin fikirlerinin de alındığı iklim kanunu çerçevesinde de 2030, 2050 yılına yönelik adımlarımızı atacağız. Bu da gayrimenkul sektörünün, bugüne kadar konuşmadığı ancak bundan sonra konuşması gerektiği bir alandır. Bundan sonraki süreçte iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek adımları atmak, gayrimenkul sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olacaktır" dedi.'MİLLETİMİZİ KENTSEL DÖNÜŞÜME DAVET EDİYORUM'İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde, Türkiye'nin de her yerinde kentsel dönüşüm anlayışının devam ettiğini ifade eden Kurum, bu kapsamda İstanbul'da 117 bin konutun dönüşüm sürecini başlattıklarını ifade etti. Bakan Kurum, "Ülkemiz deprem bölgesi ve nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Bugüne kadar da 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. El birliği içerisinde bu dönüşüm sürecini sağlamak zorundayız. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Bu acıları tekrar yaşamamak adına da bu kararlılığı hep birlikte göstermek zorundayız. Bakanlık olarak verilmesi gereken tüm destekleri vermeye hazırız. Vatandaşlarımızın talepleri rızaları çerçevesinde bu projeleri yapacağız. Topyekün milletimizi kentsel dönüşüme davet ediyorum" diye konuştu.'GENÇ İSTİHDAM ŞARTI GETİRİYORUZ'Ayrıca bakanlığın bundan sonra yapacağı projelere genç istihdam şartı getirdiğini müjdeleyen Bakan Kurum, "Bundan sonra yayımlayacağımız genelge çerçevesinde; gerek belediyelerimiz, gerek bakanlığımızın yapacağı projelere TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, gayri menkul sektörüne ilişkin genç istihdam şartını getiriyoruz. Yeni mezun olmuş arkadaşları çalıştırma zorunluluğunu şartnamelere yazacağız. ve bu sayede okuldan yeni mezun olmuş arkadaşlarımızı projelerimizde istihdam edecek bir düzenlemeyi yapmış olacağız. Buna ilişkin bir genelgeyi de önümüzdeki hafta yayımlayıp; belediyelerimizin, gayrimenkul sektörümüzün bu anlamda şartnamelerde zorunlu hale getirmesini isteyeceğimiz bir düzenlemeyi de yapıyor olacağız" dedi.

Kurum: Bakanlığımızın yapacağı projelere genç istihdam şartı getiriyoruz
Kurum: Bakanlığımızın yapacağı projelere genç istihdam şartı getiriyoruz

Ankara Üniversitesi, geri dönüşüm, Gayrimenkul, İstihdam, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kurum: Bakanlığımızın yapacağı projelere genç istihdam şartı getiriyoruz - Son Dakika


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