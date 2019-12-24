Kurum: "Belediyelerimizi ve girişimcilerimizi akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Belediyelerimizi ve girişimcilerimizi akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak... - Son Dakika

Kurum: "Belediyelerimizi ve girişimcilerimizi akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Toplu fotoğraf çekimi

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı. (6)

Kurum: Belediyelerimizi ve girişimcilerimizi akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak...

Ulusal Akıllı Şehirler, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 100 bin sosyal konut projesinde başvuru rakamı 440 bine ulaştı
Son Dakika: Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "Kanal İstanbul" yanıtı: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı

Son Dakika Haberleri
19:52 Kalın: "Montrö'yü tartışmaya açmayız" - Son Dakika
19:50 Libya'da darbeci Hafter güçleri sivil yerleşim alanını bombaladı: 4 ölü - Son Dakika
19:47 Sarıkamış şehitlerine sıfırın altında 10 derecede saygı nöbeti - Son Dakika
19:40 Kalın: (ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude... - Son Dakika
19:40 Kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:59:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurum: "Belediyelerimizi ve girişimcilerimizi akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]