Kurum: "(Belediyelerin 7/24 Usulüne Göre Çalışması)gönüllere Dokunmanın Yolu da Vatandaşa Gitmekten...
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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.(12)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA
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