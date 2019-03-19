Son Dakika Haberleri: Kurum: "(Belediyelerin 7/24 Usulüne Göre Çalışması)gönüllere Dokunmanın Yolu da Vatandaşa Gitmekten...

Kurum: "(Belediyelerin 7/24 Usulüne Göre Çalışması)gönüllere Dokunmanın Yolu da Vatandaşa Gitmekten...

46 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.(12)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA

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