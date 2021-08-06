Kurum: "Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız" - Son Dakika

AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.
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Bakan Kurum: "Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir"
Kaynak: AA
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