Kurum: Bölgedeki binaların riskli yapı durumunu tespit etmeye başladık
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Biz, bu bölgedeki riskli yapı anlamında hem 10 binayı hem de bölgedeki bütün binaları riskli yapı durumunu tespit etmeye başladık.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum, Kartal
'da çöken binaya ilişkin, "Biz, bu bölgedeki riskli yapı anlamında hem 10 binayı hem de bölgedeki bütün binaları riskli yapı durumunu tespit etmeye başladık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:49
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