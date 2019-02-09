Son Dakika Haberleri: Kurum: Bölgedeki binaların riskli yapı durumunu tespit etmeye başladık

Kurum: Bölgedeki binaların riskli yapı durumunu tespit etmeye başladık

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Biz, bu bölgedeki riskli yapı anlamında hem 10 binayı hem de bölgedeki bütün binaları riskli yapı durumunu tespit etmeye başladık.

Kurum: Bölgedeki binaların riskli yapı durumunu tespit etmeye başladık, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Biz, bu bölgedeki riskli yapı anlamında hem 10 binayı hem de bölgedeki bütün binaları riskli yapı durumunu tespit etmeye başladık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:49 

Murat Kurum, Kartal, Ekonomi
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