Kurum: "Bu Kadar Riskli Binanın Olduğu Bir Şehirde Dönüşüm Yadsınamaz Bir Gerçektir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.



"İzmirimizde imar barışı kapsamında tam 793 bin başvuru var. İzmir ili genelinde 1 milyon konutun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yüzde 70-80'inin imar barışına başvurduğunu görüyoruz"



"Riskli alan ve bina tespitlerini yaptığımız bakanlığımız genel müdürlüğü ve il müdürlüğü çerçevesinde 1 milyon binanın da yaklaşık risk derecesi farklı olabilir ama yüzde 70'inin de rriskli bina ve alandan oluştuğunu görüyoruz. Bu gerçekten çok ürkütüsü bir tablo"



"Nüfusa orantılarsak eğer, Türkiye genelinde imar barışına başvurma yüzdesi yüzde 12 iken İzmirimizde yüzde 19 seviyelerinde"



"İzmirimizde gerçekten kentsel dönüşüm elzem. Bu yadsınamaz. Bunun siyasi bir karşılığı da yok. Bu kesinlikle yapılması gereken bir iş. Deprem kuşağında yaşıyoruz. Biz bugüne kadar 82 bin canımızı kaybettik. artık bir daha can kaybetmek istemiyoruz. Başka bir ocağa ateş düşsün istemiyoruz. Başka bir anamız ağlasın istemiyoruz. İzmir'de bu dönüşümü biz yapacağız"



"Bizim dönüşümde önceliğimiz şudur. Yerinde dönüşüm yapmak zorundayız"



"Bu kadar riskli binanın olduğu bir şehirde dönüşüm yadsınamaz bir gerçektir"

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