Kurum: "Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak... - Son Dakika

Halk TV'ye bağlanmak sonu oldu! İşte SBK'nın nasıl yakalandığının perde arkası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. (1)

"Marmara Denizimizi müsilajdan temizleme seferberliği kapsamında iki haftamızı geride bıraktık. İki hafta içerisinde Marmara'da bulunan 25 milyon vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren, tüm Türkiyemizin geleceğini ilgilendiren bu çevre problemine ilişkin, müsilaja ilişkin kararlı bir şekilde adımlarımızı atmaya devam ediyoruz"

"Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla birlikte denizdeki oksijen seviyesini artıracak adımları atıyoruz"