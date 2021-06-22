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Kurum: "Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak... - Son Dakika

Kurum: "Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak...

22.06.2021 12:18

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. (1)

"Marmara Denizimizi müsilajdan temizleme seferberliği kapsamında iki haftamızı geride bıraktık. İki hafta içerisinde Marmara'da bulunan 25 milyon vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren, tüm Türkiyemizin geleceğini ilgilendiren bu çevre problemine ilişkin, müsilaja ilişkin kararlı bir şekilde adımlarımızı atmaya devam ediyoruz"

"Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla birlikte denizdeki oksijen seviyesini artıracak adımları atıyoruz"

Kurum: Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak...
Kurum: Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak...
Kurum: Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak...
Kurum: Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak...

Murat Kurum, Marmara, Kocaeli, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurum: 'Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak... - Son Dakika


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