Son Dakika Haberleri: Kurum: Bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak

Kurum: Bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak

48 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Artık bizim ecdadın, kültürümüzün öne çıktığı, yeşil alanların öne çıktığı yatay yapılaşmayı istiyoruz.

Kurum: Bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Artık bizim ecdadın, kültürümüzün öne çıktığı, yeşil alanların öne çıktığı yatay yapılaşmayı istiyoruz. Artık bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:55 

Murat Kurum, Ekonomi
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