Kurum: Bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak
48 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Artık bizim ecdadın, kültürümüzün öne çıktığı, yeşil alanların öne çıktığı yatay yapılaşmayı istiyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum, "Artık bizim ecdadın, kültürümüzün öne çıktığı, yeşil alanların öne çıktığı yatay yapılaşmayı istiyoruz. Artık bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:55
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