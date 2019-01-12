Son Dakika Haberleri: Kurum: "Çamlık Projesinde Biz Millet Bahçesi Yapmak İstiyoruz. Ağaç Kesilmesi Söz Konusu Olamaz"

Kurum: "Çamlık Projesinde Biz Millet Bahçesi Yapmak İstiyoruz. Ağaç Kesilmesi Söz Konusu Olamaz"

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

"(Çamlık projesi) Çamlık projesinde biz Millet Bahçesi yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bir ağaç kesilmesi söz konusu olamaz. Zaten bizim amacımız burada 750 dönüme yakın bir alanda bir Millet Bahçesi yapmak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:41 Kaynak: AA

Balıkesir, Murat Kurum, Çamlık, Millet Bahçeleri, Güncel
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