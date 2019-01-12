Kurum: "Çamlık Projesinde Biz Millet Bahçesi Yapmak İstiyoruz. Ağaç Kesilmesi Söz Konusu Olamaz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.



"(Çamlık projesi) Çamlık projesinde biz Millet Bahçesi yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bir ağaç kesilmesi söz konusu olamaz. Zaten bizim amacımız burada 750 dönüme yakın bir alanda bir Millet Bahçesi yapmak"

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