Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bölgeye Çok Ciddi İstihdam Sağlayacak"
24 dakika önce
- Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtım toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Toplantıya katılanlardan görüntüler Proje ilgili hazırlanan film Kurum'un konuşması ADANA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtım...
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:46 Kaynak: AA
CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı
15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor
Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı
İstanbul'da Tarihi Gün! Yüz Binler Yenikapı Miting Alanına Akın Ediyor