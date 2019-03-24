Son Dakika Haberleri: Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bölgeye Çok Ciddi İstihdam Sağlayacak"

Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bölgeye Çok Ciddi İstihdam Sağlayacak"

24 dakika önce

- Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtım toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Toplantıya katılanlardan görüntüler Proje ilgili hazırlanan film Kurum'un konuşması ADANA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtım...

- Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtım toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi
Toplantıya katılanlardan görüntüler
Proje ilgili hazırlanan film
Kurum'un konuşması ADANA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtım toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:46 Kaynak: AA

Murat Kurum, Ceyhan, Güncel
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