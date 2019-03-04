Son Dakika Haberleri: Kurum: "Chp Döneminde Bu İlçeler, Bu Köyler, Bu Şehirler Ne Zaman Bahar Gördü Ki Bu Mart'ta Görsün"

Kurum: "Chp Döneminde Bu İlçeler, Bu Köyler, Bu Şehirler Ne Zaman Bahar Gördü Ki Bu Mart'ta Görsün"

1 saat önce

- Kadınhanı Şehir Konağı açılış töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kadınhanı Şehir Konağı açılış törenine katıldı.

- Kadınhanı Şehir Konağı açılış töreni
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kadınhanı Şehir Konağı açılış törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Murat Kurum, Kadınhanı, Güncel
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