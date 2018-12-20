Son Dakika Haberleri: Kurum: "Çipli Beton Uygulamasına Geçeceğiz"

Kurum: "Çipli Beton Uygulamasına Geçeceğiz"

3 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'na" katıldı.

Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'na" katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:03 Kaynak: AA

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