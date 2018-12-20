Kurum: "Çipli Beton Uygulamasına Geçeceğiz"
3 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'na" katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'na" katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:03 Kaynak: AA
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