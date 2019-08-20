Kurum'dan yanan ormanlara ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." dedi.

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Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı