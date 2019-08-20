Son Dakika Haberleri: Kurum'dan yanan ormanlara ilişkin açıklama
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Kurum'dan yanan ormanlara ilişkin açıklama

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." dedi.

Kurum'dan yanan ormanlara ilişkin açıklama, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." dedi.
Murat Kurum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:34 
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