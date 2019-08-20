Kurum'dan yanan ormanlara ilişkin açıklama
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:34
Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı İmamoğlu'ndan gazetecinin "Kayyum operasyonu sonrası gözler diğer büyükşehirlere çevrildi" sözlerine tepki