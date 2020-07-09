Kurum: "Deprem ile ilgili dönüşümümüzü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz" - Son Dakika
Kurum: "Deprem ile ilgili dönüşümümüzü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz"
İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
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9.07.2020 22:08:32. #1.13#
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