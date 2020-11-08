Kurum, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika

Kurum, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet etti

08.11.2020 17:25

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda." dedi.

Bakan Kurum, depremde yıkılan ya da hasarlı olduğu için yıkım kararı alınan Barış Sitesi, Adalet, Hayati Bey ve Yılmaz Erbek apartmanlarının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sokak'taki iki bloktan oluşan Deniz Apartmanı önünde bekleyen apartman sakinlerinin, evlerinden eşyalarını alma talebini iletmesi üzerine Kurum, yetkililerden binanın durumuyla ilgili bilgi istedi.

Bakan Kurum, binanın daha önce iki kez incelendiğini ve "kesinlikle girilmez" raporunun olduğunu dile getirerek, "Can güvenliği riski var. Böyle bir binaya sizi sokamayız." cevabını verdi.

Daha sonra yapımı devam eden konteyner kent alanında incelemelerde bulunan Kurum, depremden sonra yıkım kararı alınan ve yıkım çalışmalarına başlanan Cumhuriyet Sitesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Bakan Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından 9 günün geride kaldığını, ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yaralı vatandaşların tedavi sürecinin hastanede devam ettiğini anlatan Kurum, "24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda." ifadesini kullandı.

Kurum, hasar tespit çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi:

"Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda. Az hasarlı 3 bin 660 binamız, orta hasarlı da 383 binamız şu an için tespit edilmiş durumda. İnşallah 3 gün içinde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olacak. Bir taraftan binaların yıkım sürecini devam ettiriyoruz, 16 binanın yıkım süreci tamamlandı."

"38 milyon lira kaynak aktarıldı"

Çadır kentlerde ve yıkım alanlarında vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik başvuru noktalarının bulunduğuna dikkati çeken Kurum, 3 bin 800 başvurunun hızlı şekilde karşılandığını aktardı.

Kurum, şu ana kadar ilgili bakanlıklarca 38 milyon lira kaynak aktarıldığına işaret ederek, "Bugüne kadar 14 milyon lira kira ve taşınma yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla vatandaşların hesaplarına yatırılmış durumda." diye konuştu.

Yeni konut olarak 5 bin konutun projelendirildiğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"2 bin tanesini enkaz ve enkaz alanı etrafında, 3 bin tanesini de rezerv alanda projelendiriyoruz. Çok örnek diyeceğimiz, yerinde, zemin artı 5 kat, 2 artı 1 dairelerden, yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız. Rezerv alanda da çalışmalar başlatıldı. Söz verdiğimiz gibi hem rezerv alanda hem yerinde 1 ay içinde inşa faaliyetleri başlatılacak, 1 yıl içinde de tamamlanacak."

Bakan Kurum, hak sahibi vatandaşların ödemelerini 2 yıl ertelemeli 18 yıl vade ile yapacağını anlatarak, Bayraklı'daki 1000 konteynerlik alanın 16 gün içinde hizmet vermeye başlayacağını, Ege Üniversitesi kampüsü içinde de 312 konteynerin hizmete sunulacağını söyledi.

Türk Kızılay koordinasyonunda 531 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti verildiğini kaydeden Kurum, çeşitli bakanlıklar ve İzmir Valiliğinin vatandaşlara ve çocuklara her türlü psikososyal desteği sağladığını hatırlattı.

Kurum, bugünün "Dünya Şehircilik Günü" olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Amacımız, hedefimiz, şehirlerimizin 50 yılını, 100 yılını planlamaktır. Vatandaşlarımızın daha yaşanabilir, daha yeşil, doğal güzelliklerin çok daha fazla korunduğu, sağlam, güvenli şehirlerimizde oturması için var gücümüzle çalışıyoruz."

İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm süreci

İzmir'de vatandaşların kentsel dönüşüm noktasında beklenti içinde olduğu noktalara ilişkin belediye ile çalışma yürütecekleri bilgisini paylaşan Kurum, şunları kaydetti:

"O alanlarda da planlama çalışmalarını yürüteceğiz. Örneğin Bayraklı'da Rıza Bey Apartmanı'nın hemen yanındaki alanda yine bir rezerv ve riskli alan çalışması yaparak, planlama sürecini yürüteceğiz. Adalet Mahallesi içerisinde de vatandaşımızın planla ilgili bakanlığımızın vereceği desteklerden yararlanma adına yapacağı çalışmalara da katkı sağlayacağız. İzmir'in tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız."

Küçük Mert'le gülümseten sohbet

Bakan Kurum, açıklamanın ardından bir marketin önünde ikram edilen çayı içip, vatandaşlarla sohbet etti.

Bu sırada yanına gelen Şükran Karataş ile çocukları 6 yaşındaki Mert ve 3 yaşındaki Kıvanç'la da konuşan Bakan Kurum, çocuklara oyuncak araba verdi.

Mert'in oyuncak araba için "Pilleri var mı?" sorusu üzerine çevredekiler güldü. Bunun üzerine Kurum, oyuncağı paketinden çıkartarak, yakındaki marketten alınan pilleri arabaya taktı. Bu sırada "Çok heyecanlıyım" diyen Mert, daha sonra Kurum'a teşekkür ederek, yeni oyuncağıyla bir süre oynadı.

Kurum, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet etti
Kurum, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet etti
Kurum, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet etti
Kurum, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet etti

Murat Kurum, Bayraklı, Bakan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurum, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Şuşa hezimeti ağır geldi! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa edeceği iddia edildi Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var Burak Yılmaz'ın 2 golü yetmedi, Lille Brest'e deplasmanda mağlup oldu Viyana'yı kana bulayan teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada
Hatayspor, Diouf'un golüyle Kayserispor'u 1-0 mağlup etti Hatayspor, Diouf'un golüyle Kayserispor'u 1-0 mağlup etti         
18:34
Medipol Başakşehir, 90+4'te bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi Medipol Başakşehir, 90+4'te bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi         
18:03
Lazio, Juventus karşısında beraberliği son dakikada kurtardı Lazio, Juventus karşısında beraberliği son dakikada kurtardı         
17:25
İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azeri dikkat çekti İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azeri dikkat çekti         
17:18
Uyuşturucu tacirlerini şaşırtan operasyon! Davetsiz misafir bağımlı değil polis çıkınca, planlar alt üst oldu Uyuşturucu tacirlerini şaşırtan operasyon! Davetsiz misafir bağımlı değil polis çıkınca, planlar alt üst oldu         
16:47
Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu         
16:30
Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı         
15:37
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı         
14:07
Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, zafer konuşmasında annesini unutmadı Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, zafer konuşmasında annesini unutmadı         
13:47
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti         
11:30
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 19:00:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurum, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei