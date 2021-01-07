Kurum: "Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız" - Son Dakika

Kurum: "Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız"

07.01.2021 17:37

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, burada katıldığı İl Koordinasyon toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Kurum: Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız
Kurum: Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız
Kurum: Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız
Kurum: Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız

Murat Kurum, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurum: 'Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız' - Son Dakika


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