Kurum: "Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız" - Son Dakika

Kurum: "Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız"
07.01.2021 17:37
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, burada katıldığı İl Koordinasyon toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
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